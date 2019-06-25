Şanlıurfa'da trafik kazası: 9 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Emrah Demir yönetimindeki 27 LS 424 plakalı otomobil, Viranşehir-Ceylanpınar kara yolu Elgün Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Nalan Reşitoğlu'nun kullandığı 06 ED 5438 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Tuba ve Zübeyde Raşitoğlu, Hüseyin, Mehmet, Zeynep, Hulfa ve Haydar Vitli yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA