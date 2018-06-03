Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
Şanlıurfa’da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa T.'nin kullandığı 63 FL 320 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazada sürücü Mustafa T. ile birlikte Müslüm K., Mehmet K., Nusret T., Muhammed Baran T., Mehmet T. ve Ferhat T. yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
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