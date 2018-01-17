Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Şanlıurfa'da 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun Suruç ilçesinin Ağılcık kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Vahit B.'nin kullandığı 01 GR 946 plakalı otomobil, Sıtkı K.'nin kullandığı 27 L 3620 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Erhan Subaşı/İHA)