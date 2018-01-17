Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 7 Yaralı
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Vahit Bulut'un kullandığı 01 GR 946 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep karayolu 35. kilometresi Ağılcık Mahallesi yakınlarında, Sıtkı Kaya idaresindeki 27 L 3620 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı.
Sağlık ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.