Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunun Siverek ilçesi yol ayrımında yaşandı. Değer A.'nın kullandığı 33 AFH 065 plakalı kamyonet, Şeyma G.'nin kullandığı 34 DGJ 251 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada Değer A., Şeyma G., Hayri A., Reyyan C., Bünyamin A. ve Mert B. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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