Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı - Haberler

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

13.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:40
Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - karayolunun GAP Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Engin B. idaresindeki 63 S 0666 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada minibüsteki Cemal Ç. (26), Mehmet Emin Ç. (28), Enver B. (38), Hüseyin A. (51), Yasin K. (37) ve Saliha Ö. (49) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler