Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.

30.01.2020 17:06 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:06
Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücülerinin ismi tespit edilemeyen 01 ACK 326 plakalı otomobil ile 63 M 7441 plakalı hafif ticari araç, merkez ilçesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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