Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

10.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:54

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 AAC 227 plakalı minibüs ile 01 TP 352 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.



Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA