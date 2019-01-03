Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Ahmet Yılmaz idaresindeki 63 AF 071 plakalı minibüs, Harran ilçesinin Tahılalan Mahallesi girişinde karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 D 4125 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada iki aracın sürücüsünün yanı sıra minibüste bulunan ve henüz isimleri öğrenilemeyen biri kadın 3 çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Devlet Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA