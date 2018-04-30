Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Hacı İzolu (30) idaresindeki 35 AL 6238 plakalı otomobil, Siverek-Hilvan kara yolunun 11'inci kilometresinde sürücüsü belirlenemeyen 06 AD 9209 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, sürücü İzolu ile araçlardaki Felemez (30) ve Gülseren Bal (23), Bedriye Tekke (39), Fidan (40) ve Melek İzolu (27) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.