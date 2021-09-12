Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa S.'nin kullandığı 63 EB 780 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Halil D.'nin kullandığı 01 HD 591 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücülerden Mustafa S. ile aynı araçta bulunan Songül, S., İsmail S., Yusuf S. ve Elif S. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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