Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda Bozova ilçesine bağlı Yaslıca kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahmut K.'nin kullandığı 71 ET 706 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü Mahmut K. ile araçta bulunan Fatma K., Hasan K., Havva K. ve Müslüm K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Refüje çarpan otomobil karşı şeride uçtu: 7 yaralı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadın minibüsün altında kaldı
Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi
Şiddete uğrayan kadını korumak isteyen genç, saldırgan tarafından darbedildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Vedat Bilgin Süleyman Soylu
Magazin Ebru Şallı Hande Erçel Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Diego Yılmaz Vural Ünal Karaman Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Corona Virüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 00:09:38. #1.14#

title