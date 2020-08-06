Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı Şanlıurfa'da, otomobilin kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, otomobilin kamyona çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Necati Gülpınar'ın kullandığı 65 KD 128 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolunun 12'nci kilometresinde önünde seyreden Mehmet Kasım Kaya idaresindeki 63 EY 332 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki sürücü Gülpınar ile Fermuda Tozbey, Zeynep Beray ve Tuana Gülpınar ile Mustafa Tuna Gültekin yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA