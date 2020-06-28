Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
28.06.2020 20:45 | Son Güncelleme: 28.06.2020 20:58
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.
Salih B. idaresindeki 63 LC 474 plakalı otomobil, Baraj Yolu Caddesi'nde Metin D. yönetimindeki 10 ZP 444 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA