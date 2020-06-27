Şanlıurfa'da trafik kazası : 5 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası : 5 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası : 5 yaralı Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

27.06.2020 21:55 | Son Güncelleme: 27.06.2020 22:02

Şanlıurfa'da trafik kazası : 5 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı baraj yolu üzerinde yaşandı. Salih B.'nin kullandığı LC 474 plakalı otomobil ile Metin D.'nin kullandığı 10 ZP 444 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte 1 kadın ile 2 çocuk yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Ambulams gelene kadar yaralılara vatandaşlar müdahale etti. Yaralılardan biri yoldan geçen bir araçla hastaneye kaldırılırken diğer yaralılar ise olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan her iki sürücünün de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da trafik kazası : 5 yaralı

Kaynak: İHA

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