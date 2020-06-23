Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
23.06.2020 00:15 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:49

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Adnan Yılmaz'ın kullandığı 63 TC 392 plakalı otomobil, ilçenin Konuklu Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Ramazan Gezer'in idaresindeki 46 VH 888 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücülerinin yanı sıra henüz ismi öğrenilemeyen ve aralarında çocukların da bulunduğu 5 kişi yaralandı.

Yaralılardan bazıları itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartılarak ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından tekrar sağlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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