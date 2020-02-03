Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

03.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 03.02.2020 20:34
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 9'uncu kilometresinde yaşandı. Mehmet Ç.'nin kullandığı 06 DS 7261 plakalı otomobil ile Hasan K.'nın kullandığı 34 FD 3670 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Mehmet Ç., Vadha Ç., İde Ç., Hamit Ç. ve Hasan K. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler