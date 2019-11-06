Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

06.11.2019 19:40 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:44

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 12'nci kilometresinde yaşandı. Efkan G.'nin kullandığı 23 DT 606 plakalı otomobil, Sonay Y.'nin kullandığı 46 VM 036 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA