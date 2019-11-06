Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

06.11.2019 19:06 | Son Güncelleme: 06.11.2019 19:14
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Efkan Girgin'in kullandığı 23 DT 606 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun 12. kilometresinde Sonay Yıldız'ın kullandığı 46 VM 036 plakalı otomobile çarparak devrildi.

Kazada sürücü Girgin'in ile 4 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.

Kaynak: AA
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