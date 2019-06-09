Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, henüz sürücülerinin adı öğrenilemeyen 34 YS 3299 plakalı otomobil, Bozova ilçesi Çatak Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen 55 SK 366 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada iki otomobilin sürücüsünün de arasında yer aldığı 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA