Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 5 kadın yaralandı.
Şanlıurfa'da çarpışan iki otomobildeki 5 kadın yaralandı.
Sevda Verimli yönetimindeki 33 NZV 09 plakalı otomobil, merkez Haliliye ilçesinin İpekyolu Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Yasemin Tanık'ın kullandığı 63 DS 320 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler Verimli ve Tanık'ın yanı sıra otomobillerde bulunan Ayşe Sönmez, Hatice Demir ile Şule Seval yaralandı.
Yaralı kadınlar, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA