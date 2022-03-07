Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı - Haberler

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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 46'ncı kilometresinde yaşandı. Mahmut A.'nın kullandığı 27 BJY 03 plakalı otomobil, Mesut K.'nın kullandığı 06 FG 9221 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Mahmut A., Mesut K., Cemil E., Abdulhamit T. ve Aziz P. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Şanlıurfa, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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