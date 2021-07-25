Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 29'uncu kilometresinde yaşandı. Melik Enes A.'nın kullandığı 01 AG 022 plakalı otomobil ile Mehmet Emin F.'nin kullandığı 68 LC 807 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Melik Enes A. ve Mehmet Emin F. ile birlikte Zeynep A. ve Ahad Ensar A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
Tartıştığı anne, baba ve kardeşini vurdu
Tartıştığı anne, baba ve kardeşini vurdu
Böyle acıya yürek dayanmaz! Tek yumurta ikizinin öldüğünü öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Böyle acıya yürek dayanmaz! Tek yumurta ikizinin öldüğünü öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Buse Varol Erkan Petekkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Mesut Özil Jimmy Durmaz Rachid Ghezzal Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 18:04:12. #1.14#

title