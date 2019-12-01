Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

01.12.2019 13:33 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:41
Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

'da otomobil ile sepetli motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa Akçakale karayolunun Çamurlu kırsal mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin ismi belirlenemeyen otomobil ile sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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