Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İsmail Şentürk idaresindeki 01 DRE 01 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 PL 983 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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