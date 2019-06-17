Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İsmail Şentürk idaresindeki 01 DRE 01 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 15. kilometresinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 PL 983 plakalı pikapla çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA
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