Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Uzman çavuş Samet Aslan'ın kullandığı 27 BBS 24 plakalı otomobil, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu Eyyüp Nebi Mahallesi yakınlarında, Sinan Uyanıklar idaresindeki 34 UG 3971 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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