Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Uzman çavuş Samet Aslan'ın kullandığı 27 BBS 24 plakalı otomobil, Viranşehir-Şanlıurfa karayolu Eyyüp Nebi Mahallesi yakınlarında, Sinan Uyanıklar idaresindeki 34 UG 3971 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 2 kişi yaralandı. Ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.