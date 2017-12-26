Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İbrahim A. yönetimindeki 63 M 2864 plakalı halk otobüsü, Karaköprü Mezarlığı yakınında aynı yöne seyir halinde olan Adnan D.'nin kullandığı 63 B 2855 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Sürücülerin yara almadığı kazada otobüste bulunan 4 yolcu hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.