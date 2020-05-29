Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
29.05.2020 18:48 | Son Güncelleme: 29.05.2020 19:04

Şanlıurfa'da refüje çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır karayolunun 46'ncı kilometresinde yaşandı. Muhammet K.'nin kullandığı 06 DJJ 21 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücüyle Muhammet K. ve araçta bulunan biri 4 aylık bebek 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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