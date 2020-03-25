Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
25.03.2020 15:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:44
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Yılmaz Demirbilekli idaresindeki 34 VLZ 70 plakalı otomobil, Şanlıurfa TOKİ-Akçakale Çevre Yolu'nun 8'inci kilometresinde Yahya Tekdoğan yönetimindeki 63 MC 622 plakalı otomobile arkadan çaptı.
Kazada sürücüler yara almazken yolcular Leyla Yıldız (27) ve Üveyiş Demirbilekli (64) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA