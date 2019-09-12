Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salih Saçaklı (63) idaresindeki 31 DT 837 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun 24'üncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çıktı.
Kazada sürücü ile yanında bulunan İlayda Saçaklı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle refüjde bulunan bazı ağaçlar kırıldı.