Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Şanlıurfa'da elektrikli bisikletin otomobil ile çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Kepirli Mahallesi yakınlarında Osman A'nın kullandığı 06 DZ 3650 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada, bisiklet sürücüsü ile bisikletteki 1 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA