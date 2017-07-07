Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde otomobilin traktöre çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cevher Kada'nın kullandığı 63 YH 996 plakalı otomobil, Hilvan-Şanlıurfa karayolunun 3. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 63 RA 964 plakalı traktöre arkadan çarptı.



Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Kada, 112 Acil Servis ekiplerince Hilvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kaza nedeniyle Hilvan-Şanlıurfa karayolu yaklaşık bir saat tek taraflı araç trafiğine kapandı.