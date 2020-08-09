Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
09.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 09.08.2020 12:13

Şanlıurfa'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolu üzerinde yer alan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen Fiat marka hafif ticari araç ile Volkswagen marka otomobilin çarpışması sonucu Levent K. yaralandı. Yaralı, olay yerine giden itfaiye tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan yaralı Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı 3. Sayfa
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi Spor
İspanyol ve İtalyan basını, Cüneyt Çakır'ın Barcelona-Napoli maçındaki yönetimini eleştirdi
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Güncel
Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker...
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Politika
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır Politika
Kılıçdaroğlu, isim vermeden Muharrem İnce'ye yüklendi: Bireysel çıkarlar bu sistemin dışındadır
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Güncel
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı
Dilenci, 'Oscarlık' bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Dilenci, "Oscarlık" bayılma performansı ile vatandaşları dolandırmaya kalktı
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Apple'ın açığını bulan Türk gence ödül vermek yerine teşekkür ettiler
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
Sosyal medyada yayınlanan fıkrası 100 milyona ulaşan vatandaşın hayatı değişti
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü kazada otobüsün içinde bulunan yolcunun anlattıkları ihmali gözler önüne serdi
'Dayı' filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
"Dayı" filminin setinde ikinci kez taciz olayı yaşandı
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Yeni Zelanda'da 100 gündür toplum içinde Kovid-19 vakası kaydedilmedi
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Bulgaristan'daki orman yangınının 3. günüde alevler Türkiye'ye doğru ilerliyor
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Koronaya yakalanan Belarus Devlet Başkanı'ndan bomba iddia: Kasıtlı olarak bulaştırdılar
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Oyuncu Afra Saraçoğlu, K-Pop dansıyla izleyenleri kendinden geçirdi
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Fenerbahçe, eski Galatasaraylı Bruma'yla görüşmeye başladı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika: İstanbul Eyüpsultan'da üst geçit çöktü, yol ulaşıma kapandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, koronavirüse yakalandı
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
Son dakika: Lübnan Enformasyon Bakanı Abdussamed, Beyrut'taki patlama ve gösteriler sonrasında istifa etti
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İstanbul'un önemli su kaynaklarından biri olan gölün su seviyesi yüzde 30'a kadar düştü
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İskenderun'da cenazeler karıştı: Türk vatandaşın naaşı Suriyeli aile tarafından teslim alınınca gerginlik yaşandı
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
İstanbul'da 472 yıllık tarihi camiye takılan klimaya tepki yağdı
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan ilk idmanda mesaj: Ben yok, biz olacağız
Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan ilk idmanda mesaj: Ben yok, biz olacağız
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Muharrem İnce Süleyman Soylu Fahrettin Koca
Magazin Hadise Sezen Aksu Hülya Avşar Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Süleyman Hurma Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Çocuk Düğün Lübnan Beyrut
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.8.2020 12:26:49. #1.14#
title