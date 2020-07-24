Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı Şanlıurfa'da 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 2 aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet Olcay'ın kullandığı 48 YP 177 plakalı pikap, sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobille Karaotlak Mahallesi Yukarı Göklü yol kavşağında çarpıştıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Olcay, 112 Acil Servis ekiplerince Halfeti Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada plakası belirlenemeyen aracın kaza sonrası olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Kaynak: AA