Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

06.08.2019 20:09

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Birecik-Halfeti karayolunun 10'uncu kilometresinde Sevcan Şimdi yönetimindeki 47 AV 747 plakalı otomobil, Yunus Ağbağ'ın kullandığı 27 B 9241 plakalı pikap ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle devrilen pikap sürücüsü Ağbağ, hafif şekilde yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ağbağ'ın tedavisini ambulansta yaptı.

Kaynak: AA