Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Abdullah Yurdusev idaresindeki 06 BY 0455 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep karayolu Ağırtaş Mahallesi yakınlarında, Abdullah Kaya yönetimindeki 27 VG 443 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 06 BY 0455 otomobil şarampole devrildi.

Kazada, sürücüler ile Salih, Mahmut, Kader (21) ve Saliha Yurdusev ile Emine Aydeniz yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Suruç ve Birecik devlet hastanelerine kaldırılan yaralılardan Kader Yurdusev kurtarılamadı.