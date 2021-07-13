Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Adıyaman karayolunun 35'inci kilometresi Bozova ilçesi yakınlarında yaşandı. Aziz D.'nin kullandığı 10 LS 286 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Aziz D., Muhammed Musta, Birgül D., Kadriye D., Mülkiye D. ve 2 yaşındaki Alperen Durmuş yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Alperen Durmuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Yürekleri ağza getirdiler! Sürücü adayının kullandığı araç ters döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Meral Akşener Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Şevval Sam Kartal Tibet Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Alper Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 01:19:41. #1.14#

title