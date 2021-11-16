Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Matla kırsal Mahallesinde yaşandı. İbrahim U.'nun kullandığı plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü İbrahim U. (65) ile birlikte Muhammet Mert U.(1), Zeynep U. (13), Halime T. (20) ve Yunus Emre Uman (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan 3 yaşındaki Yunus Emre Uman yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Freni boşalan minibüs rampa aşağı inerken 2 kadına çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

 Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

Son dakika haber... Kreşten yola fırlayan çocuğa okul servisi çarptı, ölümden saniyelerle kurtuldu

 Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da 5 aracın karıştığı zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title