Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Mahmut K.'nin kullandığı 34 JV 9253 plakalı otomobil ile Ahmet Yaşarer'in kullandığı 63 HH 256 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada 45 yaşındaki motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı