Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nusret Bozkurt'un (56) kullandığı 02 AAR 624 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun 57. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada ağır yaralanan Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bozkurt, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Nusret Bozkurt'un Kahta Devlet Hastanesinde memur olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA