Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli uzman çavuş hayatını kaybetti.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emekli uzman çavuş hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Birecik-Şanlıurfa otoyolunun 10'uncu kilometresinde Seyfettin Keskin yönetimindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet, aynı yönde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tırın dorsesine çarptı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Keskin'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Keskin'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Bu arada, Keskin'in emekli uzman çavuş olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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