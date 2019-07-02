Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü.
Mehmet Gice'nin (60) kullandığı 06 LMS 83 plakalı otomobil, Yukarı Esence Mahallesi yakınlarında sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 63 SL 659 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Gice, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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