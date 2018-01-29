Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 11 Yaralı

Şanlıurfa'da ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 11 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 50'nci kilometresindeki Suruç ilçesine bağlı Ezgil kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Şanlıurfa'dan Gaziantep istikametine gitmekte olan Mehmet Alav yönetimindeki 27 C 4157 plakalı ticari araç, iddiaya göre şeridinden çıkarak karşı yönden gelmekte olan Tahir B. yönetimindeki 06 FKT 26 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 12 kişi yaralandı

Kazada sürücüler Tahir B. ve Mehmet Alav ile birlikte otomobilde bulunan Ali B., İbrahim B., Ayhan B. ve ticari araçta bulunan Emine Çiğdem A., Yaşar A., Mustafa A., Emine A., Yağmur Ada A., Leyla A., Mehmet A. yaralandı. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı.

Sürücülerden biri öldü, durumu ağır olanlar ise sevk edildi

Burada tedavi altına alınan 12 yaralıdan ticari araç sürücüsü Mehmet Alav, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralılardan durumu ağır olan 4 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA