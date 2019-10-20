Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı

20.10.2019 23:40

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Ahmet Üner idaresindeki 63 FF 147 plakalı hafif ticari araç, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 57. kilometresinde lastiği patladığı için park halinde bulunan Müslüm Akbaba yönetimindeki 63 ZP 218 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Sıdıka Öz (85) olay yerinde hayatını kaybetti.

Hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Üner, araçta bulunan Ömer, Bahattin, Medine, Zehra, Abdullah, Kerem, Ferzat ve Furkan Üner, ile diğer araçtaki Halil Akbaba ise yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Öz'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Kaynak: AA