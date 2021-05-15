Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Şanlıurfa'da 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 24'üncü kilometresi, Payamlı kırsal Mahallesi yol ayrımı yakınlarında yaşandı. İsmet K.'nin kullandığı 63 FH 241 plakalı otomobil ile Mustafa Karayılan'ın kullandığı 63 FM 207 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole devrilen otomobil sürücülerinden Mustafa Karayılan hayatını kaybederken yaralanan diğer sürücü ise ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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