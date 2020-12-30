Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

30.12.2020 11:17 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:08
Şanlıurfa'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Günbeği (40) öldü, bir kişi de yaralandı.

ŞANLIURFA'da otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada otomobilin sürücüsü Mehmet Günbeği (40) öldü, bir kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Suruç kara yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Mehmet Günbeği yönetimindeki 35 HAT 70 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ahmet Bağış'ın kullandığı 63 ACH 907 plakalı kamyonetle çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Mehmet Günbeği'nin öldüğü belirlendi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Ahmet Bağış ise sağlık ekipleri tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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