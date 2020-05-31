Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Kaza, Siverek-Karacadağ karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şeyhmus İnal yönetimindeki 34 JF 0516 plakalı otomobil ile İsmail S. idaresindeki 33 CDE 10 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araç sürücüsü ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Şeyhmus İnal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralı İsmail S. ise Şanlıurfa'ya kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Şeyhmus İnal'ın Şanlıurfa Barosu Siverek Temsilcisi olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA