Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu, meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu, meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Beşir İbrahim'in kullandığı 63 MA 0321 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep karayolu 68. kilometresinde devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Suriye uyruklu Muhammed Behe ise yaralandı.

Behe, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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