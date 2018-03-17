Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu, meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu, meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Beşir İbrahim'in kullandığı 63 MA 0321 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep karayolu 68. kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan Suriye uyruklu Muhammed Behe ise yaralandı.
Behe, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.