Şanlıurfa'da trafik kazası: 1'i polis, 2 yaralı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri polis memuru, 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Emniyet Caddesi üzerinde yaşandı. Abdüsselam D.'nin kullandığı 34 YME 63 plakalı otomobil ile polis memuru Ö.U.'nun kullandığı sivil polis aracı çarpıştı. Kazada biri polis memuru 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak tedavi edildi. Hastaneye götürülmeyen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayı duyan polislerin meslektaşları, olay yerine gelerek arkadaşlarının durumu hakkında bilgi aldı.

Kaza nedeniyle kısmi olarak kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.