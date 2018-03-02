Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1'i Ağır 5 Yaralı

Şanlıurfa'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Şanlıurfa - Gaziantep karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat K.'nin kullandığı 34 SV 6205 plakalı otomobil, benzin istasyonuna girmek için dönüş yapan Ahmet Ç.'nin kullandığı 34 ACC 797 plakalı lüks araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks araç ters dönerken otomobil ise yaklaşık 20 metre ileride durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlandı. Araçların kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale dinerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA